"The Crown": Neue Staffel sorgt für Kritik aus dem Königshaus vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Seit dem 15. November ist die vierte Staffel von "The Crown" bei Netflix verfügbar. Doch das britische Königshaus ist weniger erfreut über die neuen Folgen und kritisiert den Inhalt.



