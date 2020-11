Corona-Gipfel: Merkel plant erhebliche Verschärfungen vor 10 Stunden < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Bundeskanzlerin berät sich beim Corona-Gipfeltreffen mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandamie. Für den aktuellen Teil-Lockdown sind offenbar Verschärfungen geplant.



