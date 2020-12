„Wunder von Madrid“: Corona-Zahlen sinken trotz voller Bars und Restaurants vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 01:48s - Veröffentlicht: Vom Epizentrum zum Vorbild: Die plötzlich abfallenden Corona-Zahlen in Madrid stellen Forscher vor ein Rätsel. Medien feiern das „Wunder von Madrid“.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen