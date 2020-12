Erster Schnee: Weiße Pracht in Bayern, Chaos in China vor 2 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Beeindruckende Bilder an diesem Freitag: Ein erster Winter-Vorgeschmack in Bayern und Schnee-Chaos in China.View on euronews