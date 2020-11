Bund und Länder beschließen Corona-Kurs bis zum Jahresende vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Berlin, 24.11.20: Bund und Länder wollen am heutigen Mittwoch den weiteren Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie bis zum Jahresende festzurren. Dazu berät sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Erwartet wird, dass der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert wird. Über die Feiertage soll er dann aber gelockert werden. Die Ministerpräsidenten gehen mit einer gemeinsamen Linie in die Besprechungen. So sollen etwa ab dem 1. Dezember die Kontaktbeschränkungen weiter verschärft werden. Private Treffen mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen dann auf den eigenen und einen weiteren Hausstand beschränkt werden. Über die Feiertage sollen dann Treffen von maximal zehn Menschen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder Personen zulässig sein. Diese Regel gilt vom 23. Dezember bis zum 1. Januar.



