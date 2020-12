Höchstwert: 487 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet

Berlin, 02.12.20: Deutschland - Gesundheitsämter melden RKI 487 Todesfälle binnen 24 Stunden Neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie Bisheriger Höchstwert am Freitag: 426 Todesfälle Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit Coronavirus gestorben sind: 17 123 Insgesamt wurden 17 270 neue Infektionen gemeldet, das sind rund 1400 weniger als in der Vorwoche Seit Beginn der Pandemie 1 084 743 nachgewiesene Infektionen... ...davon 779 500 inzwischen wieder genesen Sieben-Tage-R-Wert vom Dienstag bei 0,89 (Vortag: 0,91)