Probe-Impfstraße in Mainz: So läuft eine Impfung ab vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Bald sollen die ersten Impfstoffe in der EU zugelassen werden Aus diesem Grund hat man in Mainz ein Probe-Impfzentrum eingerichtet Hier wird der Ablauf mit Statisten durchgespielt: Nach dem Eintreten müssen die «Impflinge» Hände desinfizieren Am Check-In muss man dann die Berechtigung für die Impfung nachweisen Im Anschluss wird man in eine Impfkabine gebeten und schlussendlich geimpft Da das ganze nur ein Test ist: Für die Statisten gibt es keine echte Spritze Die letzte Station ist der Check-Out: Hier gibt es dann die Dokumente Dauer des ganzen Vorgangs: Von An- bis zur Abkunft etwa eine Stunde