Ryan-Reynolds-Straße? Deshalb ist der Schauspieler dagegen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Eine Petition fordert, eine Straße in Vancouver nach dem Schauspieler Ryan Reynolds zu benennen. Doch davon ist der gar nicht begeistert.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen