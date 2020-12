"Machen Sie mit!" 90-jährige Maggie erhält erste Corona-Impfung vor 8 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Maggie war die allererste Patientin am "V-Day" und hatte eine Botschaft für ihre Landsleute: "Versuchen Sie es. Machen Sie mit, denn es ist kostenlos und das Beste, was es im Moment gibt. Wenn ich es tun kann, können Sie es auch!"



