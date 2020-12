Hier haut die Kanzlerin auf den Tisch! Starke Worte! vor 56 Minuten < > Embed Quelle: Flying Media - LĂ€nge: 02:04s - Veröffentlicht: Angesichts der Empfehlung der Wissenschaft, eine Woche vor einem Treffen etwa mit den Großeltern die Kontakte noch weiter zu reduzieren, sollte man nochmal nachdenken, ob die Weihnachtsferien nicht doch schon einige Tage frĂŒher anfangen können, so Kanzlerin Merkel im Bundestag. "Was wird man denn im RĂŒckblick auf ein Jahrhundertereignis sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, fĂŒr diese drei Tage doch irgendeine Lösung zu finden?", fragt sie.



