Cobra Kai - Staffel 3 Trailer Deutsch German (2020)

Cobra Kai - Staffel 3 Trailer Deutsch German (OT: Cobra Kai)

Jahrzehnte nach dem Turnier, das ihr Leben veränderte, flammt die Rivalität zwischen Johnny und Daniel in dieser Fortsetzung der Karate Kid-Filme erneut auf. Der Trailer zu Cobra Kai - Staffel 3.

Inhalt: Jahrzehnte nach dem Turnier, das ihr Leben veränderte, flammt die Rivalität zwischen Johnny und Daniel in dieser Fortsetzung der „Karate Kid"-Filme erneut auf.

Schauspieler: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Mariduena



