Helene Fischer bringt Album zur „Helene Fischer Show“ raus vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Schlagerstar Helene Fischer wird in diesem Jahr zwar nicht die „Helene Fischer Show“ mit Live-Publikum machen können, doch Fans dürfen sich auf ein Best of freuen sowie auf ein Album mit 40 Hits aus den Sendungen.



