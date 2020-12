Spahn: Tun alles für Impfstart noch im Dezember vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Berlin 15.12.2020: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält einen Beginn von Impfungen gegen das Coronavirus noch im Dezember für denkbar. «Wir tun alles dafür», dass es noch im Dezember losgehen könne mit dem Impfen, sagte der CDU-Politiker am Montag. Spahn machte erneut deutlich, dass es keine Notfallzulassung für Deutschland, sondern eine europäische bedingte Zulassung für den ersten Impfstoff geben solle - er will damit das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff stärken. Spahn geht zudem davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Am Montag hatte die Europäische Arzneimittel-Behörde deutlich gemacht, dass das Zulassungsverfahren für einen Corona-Impfstoff kaum zu beschleunigen ist. Spätestens am 29. Dezember soll das Gutachten des Expertenausschusses aber vorliegen.