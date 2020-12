Bürgermeister liegt tot in seiner Wohnung - Polizei nennt Todesursache vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Harald Reents, Erster Bürgermeister von Hallbergmoos, wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei ermittelt.



