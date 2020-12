Wie gefährlich ist die Corona-Mutation aus Großbritannien? vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:33s - Veröffentlicht: In Großbritannien verbreitet sich eine neue Form des Coronavirus. Gesundheitsexperte Lauterbach und Bundesgesundheitsminister Spahn haben eine erste Einschätzung abgegeben.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen