Der neue Hyundai Tucson - Die Größe der LED-Leuchten war eine Herausforderung

Wird der neue Hyundai Tucson gestartet, leuchten die zehn im Kühlergrill integrierten LED-Elemente auf. Die Größe der einzelnen Leuchten war eine besondere Herausforderung für die Ingenieure, als es darum ging, die Tagfahrleuchten unauffällig in ihre Umgebung zu integrieren. Bei kleineren LED-Elementen werden für diesen Tarneffekt Chromschichten zwischen LED und dem Lichtglas eingesetzt. Die Chromschicht wird per Laser-Ätz-Verfahren in unterschiedlichen Stärken und Abständen auf die LEDs aufgetragen. So wirkt die Leuchte optisch wie ein verchromtes Zierelement, ist jedoch immer noch lichtdurchlässig. Bei größeren LED-Elementen kann diese Methode ebenfalls angewendet werden, allerdings würden die Leuchten und die sie umgebenden Teile bei abgeschaltetem Licht keine Einheit mehr bilden.



