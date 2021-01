RKI meldet so viele Corona-Tote an einem Tag wie nie zuvor vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: 962 neue Todesfälle meldet das RKI am 23.12. - das ist ein neuer Höchststand. Außerdem wurden 24.740 Neuinfektionen gemeldet sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz von 195,1.