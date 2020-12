Corona-Impfaktion gestartet - Zwei Drittel wollen Impfung vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 27.12.20: Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland haben die Impfungen gegen das gefĂ€hrliche Virus bundesweit begonnen. Mobile Teams impften am Sonntag zuerst vor allem Menschen ĂŒber 80 in Pflegeheimen sowie PflegekrĂ€fte und besonders gefĂ€hrdetes Krankenhauspersonal. Es ist die grĂ¶ĂŸte Impfaktion, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Etwa zwei Drittel der Deutschen wĂŒrden sich laut einer Umfrage gegen impfen lassen. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa gaben nur 19 Prozent der Befragten an, sich garnicht impfen lassen zu wollen. 16 Prozent sind noch unentschlossen. Bis Ende MĂ€rz sollen 11 bis 12 Millionen Impfdosen zur VerfĂŒgung stehen. Das PrĂ€parat muss aber zwei Mal verabreicht werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen BĂŒrgern in Deutschland ein «Impfangebot» machen zu können - sofern weitere PrĂ€parate eine Zulassung erhalten.