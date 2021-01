Neue Impfstrategie ohne Spahn: Neue Arbeitsgruppe soll über Impf-Plan entscheiden vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Immer wieder gerät die deutsche Impfstrategie in die Kritik. Kanzlerin Merkel macht das Thema jetzt zur Chefsache und übernimmt von Spahn.



