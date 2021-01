Ausschreitungen in Washington: Wird Donald Trump jetzt abgesetzt? vor 23 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 02:08s - Veröffentlicht: Anhänger von US-Präsident Donald Trump haben das Kapitol in Washington gestürmt. Viele Politiker fordern nun ein sofortiges Ende seiner weiteren Amtszeit. Wäre das möglich?



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen