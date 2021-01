Impfmengen können um bis zu 20 Prozent steigen - Neuer vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Berlin/Brüssel, 08.01.21: Gute Nachrichten! Der knappe Corona-Impfstoff soll für mehr Menschen reichen als bisher gedacht. Denn seit Freitagnachmittag kann aus den gelieferten Ampullen mehr von dem schützenden Serum entnommen werden. Die Mengen könnten sich so voraussichtlich um bis zu 20 Prozent steigern. Das teilten die europäische Arzneimittelbehörde EMA und ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums mit. Um die Zahl der einzelnen Dosen zu steigern, ließ die europäische Arzneimittelbehörde EMA zu, dass sechs statt bisher fünf Dosen aus einer Ampulle von Biontech/Pfizer gezogen werden dürfen. Diese Möglichkeit wird bereits seit Tagen diskutiert und geprüft. Das Verfahren ist allerdings in der Umsetzung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Es sind entsprechende Spritzen nötig, um sechs Dosen aus einer Ampulle zu ziehen. Und den in mehreren Ampullen verbleibenden Impfstoff könne man nicht einfach zusammengießen. EU-weit gibt es zudem eine neue Vereinbarung über bis zu weitere 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer.



