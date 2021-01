Twitter: Konto von US-Präsident Trump dauerhaft gesperrt vor 5 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: Washington, 09.01.21: Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger Donald Trumps hat der Kurznachrichtendienst Twitter das wichtigste Konto des abgewählten US-Präsidenten nach eigenen Angaben dauerhaft gesperrt. Grund sei das «Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt», wie Twitter am Freitag mitteilte. Am Mittwoch hatte Twitter den Account bereits für zwölf Stunden gesperrt, weil Tweets des Präsidenten «wiederholt und schwerwiegend» gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen hatten. Twitter ist die wichtigste Kommunikationsplattform Trumps gewesen. Er hatte sich über die Plattform meist mehrfach täglich direkt an seine Anhänger und die Weltöffentlichkeit gewandt. Mehr als 87 Millionen Menschen folgten dem Präsidenten auf dessen Acc