Neuauflage bestätigt: "Sex and the City" wird fortgesetzt vor 3 Stunden

Darauf haben alle "Sex and the City"-Fans gewartet: Die Geschichte von Carrie, Miranda und Charlotte geht weiter. Die Vierte im Bunde wird nicht mehr dabei sein.



