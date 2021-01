Legendäre Sängerin feiert Geburtstag: Caterina Valente wird 90 vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:32s - Veröffentlicht: Caterina Valente verzauberte schon in jungen Jahren das Publikum. Vor einiger Zeit nahm sie jedoch Abschied von der Show-Bühne. Am 14. Januar wird die Sängerin 90 Jahre alt.