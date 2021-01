Kampf gegen Corona: Betriebe werden in Pflicht genommen vor 1 Woche < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 00:58s - Veröffentlicht: Zahlreiche Beschränkungen und Regeln gelten aktuell im Kampf gegen das Coronavirus. Vorwürfe gibt es derweil gegen einige Betriebe, beispielsweise wenn Homeoffice möglich wäre, aber nicht verordnet wird. Bußgelder werden in diesem Zusammenhang inzwischen auch vorgeschlagen.



