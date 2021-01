Dritter Impfstoff: Astrazeneca beantragt EU-Zulassung vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:09s - Ver√∂ffentlicht: Cambridge, 12.01.21: Der schwedisch-britische Pharmakonzern Astrazeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europ√§ischen Arzneimittelbeh√∂rde EMA beantragt. Laut Beh√∂rde werde die Bewertung des Vakzins ¬ęin einem beschleunigten Zeitrahmen¬Ľ erfolgen. Der Impfstoff k√∂nnte nach Einsch√§tzung der EU-Kommission Ende Januar zugelassen werden. Die EU hat bis zu 400 Millionen Dosen des Mittels bestellt. Astrazeneca entwickelte das Vakzin gemeinsam mit der renommierten britischen Universit√§t Oxford. Anders als die Impfstoffe von Biontech und Moderna geh√∂rt das Pr√§parat nicht zu den sogenannten mRNA-Impfstoffen. Sein Wirkstoff beruht auf der abgeschw√§chten Version eines Erk√§ltungsvirus von Schimpansen. Es enth√§lt genetisches Material eines Oberfl√§chenproteins, mit dem das Coronavirus an menschliche Zellen andockt. Anfangs hatte das Unternehmen mit seinem Impfstoff auch Kritik einstecken m√ľssen: So gab es Bedenken zum Studiendesign, und die hohe Wirksamkeit des Mittels war von einigen Experten auch bezweifelt worden. Der Konzern legte daraufhin mit weiteren Untersuchungen nach.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen