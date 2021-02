Gerichtsurteil: Hundesalons in NRW dürfen wieder öffnen am 14.01.2021 < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Während Friseure während des Corona-Lockdowns weiterhin geschlossen bleiben müssen, dürfen Hundesalons in NRW offenbar bald wieder ihre Türen öffnen. Eine Emsdettener Hundefriseurin hat erfolgreich gegen die Schließung ihres Salons geklagt.



