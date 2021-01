Regierung will Lockdown bis zum 15. Februar verlängern vor 1 Tag < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: Erneute Lockdown-Verlängerung bis zum 15. Februar? So lautet zumindest der Wunsch der Bundesregierung, wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht. Doch das ist noch nicht alles.