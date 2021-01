"Eine Zumutung": Angela Merkel versteht frustrierte Bürger vor 7 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:57s - Veröffentlicht: Die Corona-Lage bleibt angespannt. Laut Kanzlerin Angela Merkel befinde sich Deutschland in einer "schwierigen Phase der Pandemie". Gernevte Bürger könne sie dennoch verstehen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen