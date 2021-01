Warnungen von Merkel - neue Frauen in USA: Euronews am Abend 21.01. vor 17 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 27:29s - Veröffentlicht: Angela Merkel warnt vor einer dritten Welle des Coronavirus. In den USA machen neue Frauen Hoffnung auf Licht am Ende des Tunnels. Das und mehr in Euronews am Abend.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen