Berliner Klinik stoppt Aufnahmen wegen Corona-Mutation vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Berlin, 24.01.21: Das Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum nimmt nach mehreren Infektionen mit der gefährlichen britischen Coronavirus-Variante keine Patienten mehr auf. Routinescreenings in der Station für Innere Medizin und Kardiologie ergaben positive Nachweise bei bislang 20 Personen, wie die Klinik im Stadtteil Berlin-Reinickendorf am Samstag bestätigte. VoxPops O-Ton Frau «Was hier ist, wir stehen vor dem Humboldt-Krankenhaus und das ist jetzt komplett dicht gemacht worden.» O-Ton Frau «Also mit dem neuen Virus finde ich das schon ganz richtig, dass sie das geschlossen haben, weil der ja hoch ansteckend ist.» O-Ton Mann «Ich bin traurig. Meine Tochter ist drinne. Sie wartet auf Essen, Getränke. Ich kann nicht rein gehen.» Der Virus-Typ B.1.1.7 war bisher vor allem in Großbritannien aufgetreten. Die Variante ist Experten zufolge leichter übertragbar und womöglich auch tödlicher als die bislang vorherrschende. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses stehen unter sogenannter Pendelquarantäne: Sie dürfen nur zwischen ihrem Zuhause und der Klinik unterwegs sein.



