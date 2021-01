K.I.T.T. versteigert: Das brachten David Hasselhoffs Erinnerungsstücke vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: David Hasselhoff will Zeug loswerden. Bei einer Auktion kam das Kultauto K.I.T.T. Unter den Hammer. Das Mittagessen mit dem "Knight Rider"-Star war weit weniger gefragt.



