Gericht kippt 15-Kilometer-Regel in Bayern vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:25s - Veröffentlicht: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat entschieden: Die Kilometer-Grenze für den Bewegungsradius in der Pandemie gilt in Bayern ab sofort nicht mehr.