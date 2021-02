Impfungen dringend nötig: Kenias Pflegekräfte streiken vor 6 Tagen < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 02:57s - Veröffentlicht: In Kenia sind bereits Dutzende Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen durch COVID-19 gestorben. Impfungen wären dringend nötig. Doch bis in Kenia flächendeckend geimpft werden kann, wird es noch dauern. Dies ist nur einer von vielen Missständen, der die Pflegekräfte auf die Straße treibt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen