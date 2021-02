75 Millionen mehr: Biontech stockt Impfstoff-Lieferung an die EU auf vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:26s - Veröffentlicht: Biontech will mehr Impfstoff an die EU liefern. Von bis zu 75 Millionen Dosen mehr ist die Rede. Auch AstraZeneca kündigte mehr Dosen an.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen