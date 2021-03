Doch mehr Impfstoff für Europa? Neue Zusagen von AstraZeneca und Biontech am 01.02.2021 < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:12s - Veröffentlicht: AstraZeneca will doch eine größere Menge des Impfstoffes liefern als angekündigt, bleibt aber weiterhin deutlich unter dem ursprünglichen Wert.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen