Engpässe beim Impfen: nach Vakzinen fehlt es Spanien an Spritzen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:36s - Veröffentlicht: Aus einer Phiole von Pfizer werden mittlerweile sechs statt fünf Dosen genommen. Doch nicht mit jeder Spritze kann man den letzten Tropfen aus der Ampulle ziehen. Das haben Menschen in Spanien am eigenen Leib erfahren müssen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen