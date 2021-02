Über 60.000 Corona-Tote in Spanien und Briten gedenken des verstorbenen Spendensammlers Captain Tom vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:15s - Veröffentlicht: Spanien hat die Marke von 60.000 Corona-Toten überschritten. Tirol sucht ausländische Covid-Sünder und in Großbritannien wurde des jüngst verstorbenen Spendensammlers Captain Tom gedacht.



