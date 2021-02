Friseure ab 1. März wieder geöffnet: So krass reagiert das Netz vor 6 Tagen < > Embed Quelle: BizDaily - Freshclip GmbH - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Ab dem 1. März ist es endlich wieder soweit: Die Friseure dürfen wieder öffnen! Dies gab die Bundesregierung nun zumindest bekannt. Gleichzeitig bleibt der Lockdown jedoch bestehen, was im Netz für Kritik sorgte.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen