Aus Geldmangel: Zwei Millionen Deutsche frieren in eigener Wohnung vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: In den Wintermonaten ist es nicht selbstverständlich, dass kein Bundesbürger mit Haus oder Wohnung frieren muss. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamts hervor.