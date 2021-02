Herzogin Meghan: Jetzt mit Babybauch bei „Madame Tussauds“ vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:21s - Veröffentlicht: In Australien wurde bei „Madame Tussauds Sydney“ die zweite Schwangerschaft von Herzogin Meghan nun auf eine ganz besondere Art gewürdigt: So gab es ein Fotoshooting der Wachsfigur von Meghan mit einem Känguru - Babybauch inklusive.



