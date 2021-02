Bruce Springsteen und Barack Obama starten gemeinsamen Podcast vor 1 Tag < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:36s - Veröffentlicht: Bruce Springsteen und Barack Obama haben einen Podcast auf Spotify. In "Renegades: Born In The USA" sprechen die Freunde unter anderem über Ehe und ihr Heimatland Amerika.