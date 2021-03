Spahn: Drei Corona-Selbsttests nächste Woche im Discounter erhältlich vor 5 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:59s - Veröffentlicht: Am Mittwoch werden in Deutschland die ersten drei Corona-Selbsttests genehmigt, gab Gesundheitsminister Spahn bekannt. Mit ihnen sind Tests ohne geschultes Personal möglich.



