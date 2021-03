Mark Forster: Spannende Fakten über den „The Voice“-Coach vor 1 Woche < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:42s - Veröffentlicht: Mark Forster ist einer der bekanntesten Popmusiker in Deutschland. Doch was hat der Sänger und „The Voice of Germany“-Coach eigentlich studiert, ist er wirklich mit Lena Meyer-Landrut verheiratet und wie kam er auf seinen Künstlernamen? Spannende Fakten rund um den sympathischen Sänger in unserem Video.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen