Corona: Gibt es bald in ganz Europa einen "Grünen Pass"? vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Kommt der "Grüne Pass" auch bald in der ganzen EU zum Einsatz? Laut Ursula von der Leyen wird bereits an einem Gesetzesvorschlag gearbeitet.



