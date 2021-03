Alles aus für Luca Hänni bei „Das große Promibacken“ vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: „Das große Promibacken“ war für Luca Hänni ein großer Spaß, auch wenn er die Kochshow schon wieder verlassen musste. Via Instagram äußerte sich der DSDS-Star zu seiner Niederlage und nahm es gelassen. Und auch seine Freundin, „Let’s Dance“-Profi Christina Luft, stand ihm bei.



