Prinz Harry & Meghan verraten Geschlecht ihres zweiten Kindes vor 21 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:26s - Veröffentlicht: Prinz Harry und seine Frau Meghan beantworteten bei Oprah Winfrey nun die Frage, die sich ihre Fans zuletzt am meisten gestellt haben: Wird ihr zweites Kind ein Junge oder ein Mädchen? Das Paar offenbarte in dem Interview nun nämlich das Geschlecht ihres zweiten Kindes.