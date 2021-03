Infektionszahlen steigen in Ungarn dramatisch an! vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Flying Media - LÀnge: 01:04s - Veröffentlicht: Ungarn hat heute einen weiteren dramatischen Anstieg bei Corona-Neuinfizierten und Opfern verzeichnet. In dem Land mit rund zehn Millionen Einwohnern wurden in den vergangenen 24 Stunden 6.494 Neuinfektionen registriert. 158 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Seit gestern wurde in Ungarn ein verschÀrfter Lockdown verhÀngt.