Trump-Vermögen: SO viel Geld hat die Familie wirklich vor 1 Woche < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Das Trump-Vermögen sorgte in den USA immer wieder für Schlagzeilen: Wie viel Geld haben Donald Trump und seine Familie wirklich noch nach dem kostspieligen Wahlkampf? „Focus“ listete nun ihr Vermögen auf.