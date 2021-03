Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca-Impfstoff aus vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:58s - Veröffentlicht: Berlin, 15.03.21: Deutschland setzt die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca vorerst aus. Vorausgegangen waren Meldungen von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem PrĂ€parat. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin mit. Es handele sich um einen vorsorglichen Schritt, dem eine entsprechende Empfehlung des zustĂ€ndigen Paul-Ehrlich-Instituts vorangegangen sei. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa, hĂ€lt das Institut weitere Untersuchungen fĂŒr notwendig. Die EuropĂ€ische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken. Die EMA erklĂ€rte allerdings, dass es keine auffĂ€llige HĂ€ufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. Der Nutzen der Verabreichung des Astrazeneca-Mittels sei grĂ¶ĂŸer als die Risiken.